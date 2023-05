Erzurumspor Kulübü Başkanı Ahmet Dal Boluspor galibiyeti sonrasında kulübün sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

“Oldukça zor bir dönemde aldığımız sorumluluğu yerine getirmenin ve her türlü olumsuzluğa rağmen alnımızın akıyla 2022 - 2023 sezonunu tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Dal mesajında şunları kaydetti; “Son saniyesine kadar heyecanla geçirdiğimiz bu mücadelenin sonunda ligde kaldığımız için ve kalbi Erzurumspor için atan taraftarlarımızı sevindirmenin huzurunu hissediyoruz. Sezon başından beri desteğini aldığımız onursal başkanımız Sayın Mehmet Sekmen bey başta olmak üzere takımımıza katkı sağlayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sezona birlikte başladığımız, fedakarlıkları bizimle göğüsleyen Muzaffer Bilazer hocamız ve ekibine, zor bir dönemde gelerek takımımıza can suyu olan ve kendisi inandığı gibi tüm takımı ve şehri inandıran Hakan Kutlu hocamız ve ekibine, destek ekibine, kulüp müdürümüze, kulüp personelimize, her şartta yanımızda olan taraftarımıza ve tabi ki kaptanlarımız başta olarak tüm takıma, yerlisine yabancısına, tecrübelisinden gencine her bir futbolcu kardeşime ve yönetim kurulumuzda birlikte görev yaptığım yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”