AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni İlçe Başkanlığının teşkilat toplantısına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer’in başkanlık ettiği toplantıya Teşkilat Başkanı Mehmet Sırrı Özbek ve Dış İlişkiler Başkanı Midrap Taş ile birlikte katılan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, teşkilatların güzel çalışmalara imza attığına işaret etti.

Başkan Dağtekin, “Teşkilat olarak tüm ilçelerimizi koordinatör arkadaşlarımızla, teşkilat başkanımızla birlikte ziyaret ediyoruz. Onların çalışmalarını gözlemliyoruz. Adıyaman’da teşkilatlarımız güzel çalışmalara imza atıyor. Partisine ve Cumhurbaşkanımıza her zamankinden fazla sahip çıkıyor. Bizim bu ziyaretlerimizde amacımız eksiklerimiz varsa onları bir an önce tamamlamak. Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımızla ilgili ne Besnili, ne Adıyamanlının en ufak bir şüphesi yok. Onlarla birlikte bizlerde bu heyecanı sahada hep gözlemliyoruz. Kardeşlerimizle birlikte çalışmaları da birlikte yapıyoruz. Gençlik Kolları, Kadın Kolları, ana kademe ve encümenlerimiz her zaman bir gayret içerisinde.

Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık iktidar heyecanını televizyonlardan izlediğimizde daha bugün iktidar olmuş gibi görmekteyiz. Sanki önünde büyük problemler var ve bunları nasıl çözebilirim, Türkiye’yi nasıl lider ülke yapabilirim hedefini her gün gözlerinden okuyoruz. Allah’a hamdolsun onun bize yansıtmış olduğu bu heyecan tüm Adıyaman’da tüm Türkiye’de yankı buluyor.

Böyle bir lideri toplumlar 100 yılda bulamaz. Allah bize nasip etti. Bizde Adıyaman olarak Besni olarak liderimizin arkasından yürürken bu şerefi hep birlikte yaşayıp sahayı boş bırakmamanın gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple de ben Besni teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye gündemi ile ilgili de Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz durduk yere gündem yapmak istedi ama hepimiz şahidiz, hepimiz biliyoruz ki bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize haksız bir itham var. Siz Türkiye’nin en başarısız belediye başkanı olacaksınız ve siz kendinizde bir başkasına hakaret etmeyi hak bulacaksınız. Ama bunla ilgili bir dava size açıldığında bunu farklı bir mecraya çekmeye çalışacaksınız. Kimse bu konuda onların bu oltasına takılmaz. Özellikle de 6’lı masa dediğimiz masada her gün yeni bir proje yürürlüğe konulmaya çalışılıyor.

Aslında farklı farklı projelerle kendi aralarında anlaşmayan bir mantığın oluştuğu besbelli. Durup bir baktığımızda görüyoruz ki liderin biri 16 milyon senin arkanda diyor. Yani sen belediye başkanımızsın deyip İmamoğlu’nu o yönüyle gündemde tutuyor. Diğer lider diyor ki sen 84 milyonun kalbindesin, yani sen cumhurbaşkanı adayımızsın kendileri bu noktada anlaşamamışlar. Bugün bunu kapatmayla ilgili ufak bir operasyon yapmaya çalıştılar. Ama milletimiz bunu yakından izliyor herkes görüyor. Liderimizle cezaeviyle gidiş kıyaslaması yapıyorlar. Türkiye’nin ve o dönemdeki dünyanın en ünlü belediye başkanlarından, en büyük projeleri başlatan belediye başkanlarından biriydi. O minareler süngü diye şiir okuyordu, milletinin iradesini sahaya yansıtıyordu. Onun için cezaevine konuluyordu ama burada bir hakaret var. Orda cezaevine götürülürken milletin gözyaşı, duası arkasında akıp gidiyordu. Ama burada birbirlerine sarılırken niye birbirlerine sarıldıklarını hala anlamış değiliz. Yani bu projeler tutmaz. Bu tutmayan projenin ardından da gitmemek lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.