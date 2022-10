AK Parti İl Başkanlığının gelenek haline getirdiği halk günü buluşmaları devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin katılımıyla her hafta Pazartesi günleri organize ediliyor. Halk günü toplantısında vatandaşların beklenti ve taleplerini kayda geçiren Başkan Dağtekin, bazı sorunları ise anında ilgili yerlerle irtibata geçerek çözüme kavuşturuyor.

Vatandaşların beklenti ve taleplerinin yanı sıra görüş ve önerilerini de dikkate adlıklarını ifade eden Başkan Dağtekin, “Göreve geldiğim tarihten bu yana hassasiyetle üzerinde durduğum ve olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa halk günlerinde vatandaşlarla buluşmamızdır. Kapımızı çalan her vatandaşımızı dikkatle dinleyerek notlarımızı alıyoruz. Çözüm talep edilen sorunlarla ilgili olarak ilgili kurumlarımızla irtibata geçerek anında çözme gayretinde oluyoruz. Kimi zaman da yürütme kurulunda bulunan ve ilgi alanına giren konuları da kurmaylarımızla paylaşarak vatandaşlarımızın talep ve isteklerini gündemimize alıyoruz. Hemşerilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve onları dinlemek; her şeyden önce boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ifade ettiği gibi biz bu makamlara gönüller yapmak için geldik. AK Parti İl binamız bir gönül köprüsüdür. Biz de bu köprü de gönüller yapmak için buradayız. Dolayısıyla Adıyamanlı kardeşlerimizin ne istediği, bizden ne beklediği bizim için büyük önem taşımaktadır Bu bakımdan mümkün mertebe vatandaşlarımızla bir araya geliyor, sorunlarına kulak veriyor, çözümü için de imkanlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kaldı ki, bizi başarılı kılan da birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışımızdır. Çünkü biz biliyoruz ki; vatandaşımızla ne kadar çok iç içe ve el ele isek, başarı bizim için o kadar yakın. İnşallah bu görevde olduğumuz sürece Halk Günü buluşmalarını aralıksız devam ettireceğiz. Yüce Rabbim bizleri birbirimizden uzakta ve hasret içerisinde bırakmasın diyor tüm hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum” dedi.