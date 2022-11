AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, devam eden köy gezilerinde, “Adıyaman bizim en güzel hikayemiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcısı Veysel Akyol ve İl Genel Meclis Üyesi Zeynal Özbilgin ile birlikte Kemerkaya ve Kalburcu köylerini ziyaret etti.

Köy Muhtarları ve AK Parti Köy Temsilcileri tarafından karşılanan AK Parti heyeti ilk olarak Kemerkaya köyünü ziyaret ederek Muhtar Ebubekir Topbaş ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Köylerin sorun ve talepleri üzerine istişarelerde bulunan Başkan Dağtekin ve AK Parti heyetine köy halkı tarafından bugüne kadar yapılan hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Daha sonra köy halkını evlerinde ziyaret eden Başkan Dağtekin, “Gezdiğimiz köylerde vatandaşlarımız AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin farkında. Bizler de Adıyaman’ımızın mutlu ve müreffeh yarınları için yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

Daha sonra Kalburcu köyüne geçen AK Parti heyetini; Köy Muhtarı Musa Duymaz, AK Parti Köy Temsilcisi Abuzer Duymaz ve köy halkı karşıladı. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette köyün sorunlarını dinleyen ve tek tek not alan Başkan Dağtekin, "Kırsaldaki sorunların daha net bir şekilde tespit edilmesi amacıyla muhtarlarla, temsilcilerimizle ve köy halkı ile birebir görüşme fırsatı buluyoruz. Bu sayede başta içme suyu, kanalizasyon, köy odası, taziye evi, köy meydanı, sağlık ocağı ve okul dersliklerinin yeterli olup olmadığı hakkında bilgi alıyoruz. Hamdolsun bunlarla ilgili şua ana kadar ciddi sıkıntılarımız olmadı. Kırsal bölgelere yapılan yatırımlardan vatandaşlarımız oldukça memnun. İnşallah bu hizmetlerimiz bundan sonra da aratarak devam edecektir. Adıyaman bizim en güzel hikayemiz. AK teşkilatlar olarak Adıyaman için çalışmaktan hiç yorulmadık, yorulmayacağız. Bizleri en güzel şekilde karşılayan ve her sohbet ortamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerini ve muhabbetlerinin yanı sıra bizlere olan ilgileri ve güzel temennileri için her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.