Denizli’de bazı emekli vatandaşlar, hükümetin emeklilere yönelik ‘5 bin TL seyyanen zam’ açıklamasını yetersiz bulmasının ardından CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bir araya geldi.

Emekli vatandaşlara yapılan zam oranının açıklamasının ardından CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı zammın yetersiz olduğunu savunarak program düzenledi. İl Başkanlığı, emeklileri biraya getirdiği programa çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve çok sayıda partili katılarak destek verdi. Eylemde konuşan Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, hükümetin ‘Müjde’ başlığı ile açıkladığı ‘Seyyanen 5 bin TL’ duyurusunun yetersiz olduğunu vurguladı. Başkan Coşkun, “Hayatının büyük bir bölümünde konforunu ve hatta canını hiçe sayarak çalışan; sıva yapan, maden kazan, eğiten öğreten, çift süren milyonlarca emeklimiz maalesef “müjde” manşetleriyle sadakaya layık görülmüştür. Ana muhalefet partisinde olsak bile siyasetin içinde olduğum için Pamukkale İlçe Başkanı olarak ben, emekli babamın yüzüne bakarken mahcup oldum, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, tüm Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler büyüklerimizin, burada beraber yürüdüğümüz amcalarımıza teyzelerimize bakarken mahcup olduk. Ülkemizdeki 16 milyon emeklimiz, Denizli’mizdeki 280-300 bin emeklimiz, size aynı sizin dediğiniz gibi son bir defaya mahsus oy verdi. Önümüzdeki yerel seçimlerde, devletin sırtına yük olarak gördüğünüz emeklilerimiz devletin sırtındaki asıl yük olan sizlerden kurtulmanın en önemli aktörlerinden olacaklardır. Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi her zaman emeğin, emekçinin ve emeklinin yanında olmaya, onlar için mücadele vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.