Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, son dönemlerde Yenice yolunda meydana gelen kazalarla ilgili bir çalışma başlatılmasını ümit ettiklerini belirtti.

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, son dönemlerde Yenice yolunda meydana gelen kazalarla ilgili bir çalışma başlatılmasını ümit ettiklerini belirtti.

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Programda konuşan Yeniceliler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, 2018 yılından beri kurulmuş olan derneğin o günden bugüne kadar Karabük ve Yenicedeki hemşerilerinin iyi ve kötü günlerinde yanında olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olan bir dernek olduklarını ifade etti.

Dernek tarafından aktarılan bazı konuların çözüm kavuşturulduğunu anlatan Çorbacı, “Son dönemde Yenice yolunda meydana gelen kazalardan dolayı içimiz yanıyor. Sevdiklerimizi dostlarımızı kaybediyoruz. Ümit ediyoruz ki bununla ilgili çalışma başlar. Böylece ölüm yolu diye nitelendirilen yol daha güvenilir bir yola döner” dedi.