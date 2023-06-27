AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vekil Çopuroğlu mesajında; "Bizler farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak düşünen, sevgiyi ve hoşgörüyü tüm değerlerin üzerinde tutan köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geçmişimizden getirdiğimiz değerlerimizle geleceğimize umutla bakan bir milletiz. Küslerin barıştığı, huzurun ve manevi değerlerin ön plana çıktığı dini bayramlarımız kültür hazinemizin önemli bir parçası olarak her daim yaşanacak ve yaşatılacaktır. Özellikle Kurban Bayramının, inandığımız mukaddes değerler için değerli varlıklarımızı feda edebilme kültürünü, elimizdeki zenginlikleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilme erdemini ifade etmesi ile vicdanlarımızdaki yeri her zaman farklıdır. Yüce Peygamberimizin buyurduğu gibi ’Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir’ anlayışı üzerine inşa edilmiş bir bayram olan Kurban Bayramı vesilesi ile yeryüzünde sevgi, barış ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, nice bayramlara birlik ve beraberlik içinde kavuşmayı temenni ederim" ifadelerine yer verdi.