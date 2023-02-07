Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası ve Aydın ASTİM OSB ile birlikte deprem bölgesi için tek yürek olduklarını ifade ederek, yoğun ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası ve Aydın ASTİM OSB ile birlikte deprem bölgesi için tek yürek olduklarını ifade ederek, yoğun ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin 10 ilinde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem felaketinden zarar gören bölgelere ulaştırılmak üzere TOBB öncülüğünde Aydın Ticaret Borsası, Aydın Sanayi Odası, Aydın ASTİM OSB ve hayırsever vatandaşların destekleri ile hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı. Battaniye, yorgan, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı vb. acil yardım malzemeleri özenle paketlendikten sonra yardım tırına yüklendi.

Depremin ilk anından itibaren teyakkuz halinde olduklarını ve Aydınlı vatandaşların bir dayanışma örneği gösterdiğini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “ Borsamız, Aydın Sanayi Odası, Aydın ASTİM OSB ve duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte deprem bölgesinin ihtiyaçları için yardım malzemelerinin yer aldığı ilk tırımızı deprem bölgesine sevk ettik. Merkez üsleri Kahramanmaraş ile Gaziantep olan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Dayanışma ve yardımseverlikleri ile tek yürek olup yoğun ilgi gösteren hemşerilerimize de Borsamız adına teşekkür ediyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak afetzedelerimize yardım edebilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve kaybımızın artmamasını temenni ediyoruz “dedi.