Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, ilçe merkezinde kurulan ilek pazarını ziyaret etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ve Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi, Kuyucak ilçe merkezinde kurulan ilek pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Kuyucak, dünyada ilk ve tek ilek pazarına sahip olan bir yer. Nadide ürünlerimizden incirin oluşmasını sağlayan ileklerimiz incir hasadına hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum” dedi.