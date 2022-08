Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hasancı ve Höbek Mahallesi’ndeki ‘Pilav Şenliği Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerine sahne olan etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar; “Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Hasancı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerin ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, ilk defa düzenlenen şenlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hasancı Mahallemizde ilk defa düzenlenen pilav şenliğinde beraberiz. Kocasinan’ımızın 48 kırsal mahalle olan köylerimizde bu tur etkinlikler yapılıyor. Gerek şehrimizden gerekse yurt dışında yaşayan hemşehrilerimiz, doğduğu topraklara gelip, özlem gideriyorlar. Bundan sonrada inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmak nasip olsun. Kocasinan’ımızın her bir mahallesinin farklı özellikleri var. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Rabbim, bu güzellikler içerisinde bir arada olmayı her zaman nasip eylesin”.

Hasancı Mahallesi’nin ardından Höbek Mahallesi’ni ziyaret edip, buradaki pilav şenliğinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; “Höbekli Hemşehrilerimizle böyle güzellikler içerisinde nice nice bir arada olmak nasip olsun. İlçemizin her bir mahallesi ayrı güzel ve önemlidir. Kendine özgü farklı özelliklere ve güzelliklere sahip olan Kocasinan’ımızın her bir mahallesinde, böyle güzellikler içerisinde bir arada olmayı Rabbim, nasip eylesin. Şehir dışından hatta yurt dışından buraya gelip, sıla-i rahim yapan vatandaşlarımız, vatana hasretlerini gidermek için buradalar. Bizler de hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bu vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında bu ve buna benzer etkinliklerde bulunmak oldukça önemlidir. Huzurumuz daim olsun. Bundan dolayı etkinliği yaşatan ve emek sarf eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi.