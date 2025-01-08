Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan’a 4 yeni okul yapılacağının müjdesi verdi.

Kocasinan’ın geleceği ve gençleri için dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 2025 yılı için Kocasinan’da büyük bir eğitim hamlesinin startını verdi ve hayırsever işbirliğiyle Turgutreis, Yenişehir, Erkilet Generalemir ve Zümrüt Mahallesi olmak üzere toplam 4 yeni anaokulunu ilçeye kazandırılacağını duyurdu.

Kocasinan’daki eğitim seviyesini daha da yükseltmek ve ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek için diğer projelerin de hızla devam edeceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Kocasinan’ın eğitim altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için önemli bir adım atıyoruz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemize 4 yeni okul kazandıracağız. Bu okullar, hem eğitim kalitesini artıracak hem de gençlerimize daha geniş fırsatlar sunacak. Geleceğin liderleri olan gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için eğitim yatırımlarını sürdüreceğiz. Okullarımız, modern altyapılarıyla öğrencilere en iyi eğitim şartlarını sağlayacak. Eğitimdeki bu büyük hamle ile Kocasinan’ı sadece Kayseri’de değil, Türkiye genelinde de eğitimde örnek gösterilen bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, şehri planlarken geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel yaşam alanları inşa ettiklerini ve onların daha iyi eğitim alabilmeleri için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.