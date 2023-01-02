Kocasinan Belediyesi, 2023 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 26 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Yılın ilk meclisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü büyük müjdeyi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İlçe Jandarma’nın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, yine model olacak kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız” dedi.

Kocasinan Belediyesi, 2023 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 26 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Yılın ilk meclisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğü büyük müjdeyi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan İlçe Jandarma’nın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, yine model olacak kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız” dedi.

2022 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2023 yılının, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur” dedi.

Ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantısında 26 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Sonrasında Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine Nuriye Çetin, Orhan Bürüngüz, Rahmi Hamurcu, Muammer Kılıç ve Şerife Bozdoğanlı seçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline Kayseri’den katılacak öğrencilerin projeleri için malzeme, ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarının belediye tarafından desteklenmesi, destek bütçesinin projelere dağıtımı ile ilgili Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) çerçevesinde belediye ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü arasında prokol yapılması, öğrencilerin projelerinin belediyenin desteklemesi ve yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi görüşüldü.

Toplantının en önemli gündem maddesi olan mülkiyeti Maliye hazinesine ait Cumhuriyet Mahallesi, 2531 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın tahsisinin belediyeye yapılması karşılığında, Özvatan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası, lojman binası, araç garajı yapılması ve sondaj kuyusu açılması için Kocasinan Belediyesi, Kayseri Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kamu kurumları arasında protokol yapılması, yapılacak protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı ve görevlendireceği kişiye imza yetkisi verilmesi görüşüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile 22 Aralık Perşembe Günü görüştüm. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan’da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü rahatlatacak. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri’mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hayırlı olsun. Emeği geçen başta Sayın Bakanımız ve Sayın Paşamız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah burasını kentsel dönüşüm için rezerv alanı olarak kullanacağız. Uzun zamandır çalıştığımız ve bizleri heyecanlandıran müjdemizi buradan duyuruyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra Mithatpaşa, Erciyesevler, Boğazköprü, General Emir, Erkilet Arabıdın, Mahzemin, Oymaağaç, Şeker, Erkilet ve Ertuğrulgazi Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın 2023 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.