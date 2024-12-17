Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; daha yeşil Kocasinan için 2024 yılında 87 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 10 yılda ise 965 bin ağaç diktiklerini söyledi.

’Kocasinan’da herkesin dikili bir ağacı olsun’ parolasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; yapılan çalışmalar sayesinde Kocasinan nüfusunun iki katından fazla ağaç dikildiğini ifade ederek, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, hedeflenen 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor kıracaklarını vurguladı. Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak, ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkarttıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Diktiğimiz ağaçların yanı sıra her geçen gün altyapısını güçlendirdiğimiz fidanlığımızda 420 binden fazla ağaç ve fidan hazır halde toprakla buluşmayı bekliyor” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2020 - 2021 yılında 200 bin metrekare alandan fazla yeşil alan, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare, 2023 yılında 232 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırdık. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç, 2022 yılında 126 bin ağaç, 2023 yılında 132 bin ağaç, bu yıl ise 87 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 10 yılda 965 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir."

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.