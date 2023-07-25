Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte 535 metrekare alana sahip özellikle alanda ağaçlarında bulunduğu Sinan Kütüphanesi’nin son kontrollerini gerçekleştirdi. Yeni kütüphanenin Kayseri için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi’ndeki açılışa gün sayan Sinan Kütüphanesi’ni inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik Merkezleri ve Sinan Kütüphanesi hizmetleri hakkında bilgiler aktardı. Yeşile büyük önem verdiği için kütüphanenin alanında bulunan ağaçları da projeye dahil eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Fevziçakmak Mahallemizde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi’nin son kontrollerini gerçekleştirdik. Gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan’ında yer aldığı yeni bir tesis daha kazandırmış olacağız. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. Ziyarette, tesisi çok beğendiğini dile getiren Ayşe Böhürler ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.