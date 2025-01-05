İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en büyük üretim ve lojistik üssü olan fidanlığı bünyesinde barındıran Kocasinan Belediyesi, yeni gelen 10-20 yaş arasındaki ağaçları bahar mevsimine hazırlıyor. 2025 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kırmaya hazırlandıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Amacımız, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir” dedi.

Yeni ve farklı bitkilerin yetiştirildiği fidanlıkların adeta Ar-Ge faaliyeti yürüten üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, her geçen gün yapılan çalışmalarla ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti. Gelecek nesillere daha yeşil bir Kayseri bırakmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Oruçreis ve Gömeç Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta Kayseri iklimine uygun çeşitli bitkiler yetiştirdiklerini vurgulayarak; "Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün serasındayız. Fidanlığımızda yeni sezon için hazırlıklar yapıyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte yeni yapacağımız park ve yeşil alanlar ile mevcut yerlere ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizi yemyeşil bir bahara uyandırmak için yoğun gayret ediyoruz. Bilindiği gibi ağaçlandırma çalışmalarına ciddi manada ehemmiyet gösteriyoruz. Gerek şehrin içerisinde oluşturacağımız orman alanları ile gerekse yeni yapacağımız parklara büyük önem veriyoruz. Özellikle yüz bin metrekare alan üzerine kurulacak büyük yeni parkları, Kayserimize kazandırmış olacağız. Şimdiden bunun hazırlığı içerisindeyiz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. Bütün gayretimiz, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak, devam edeceğini sözlerine ekledi.