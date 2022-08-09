Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muharrem Ayı vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki iki noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure geleneğini yaşatarak, Kayseri ve Kocasinan sakinlerine aşure ikramında bulunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muharrem Ayı vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki iki noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure geleneğini yaşatarak, Kayseri ve Kocasinan sakinlerine aşure ikramında bulunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgi seliyle karşılaştı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure ikramının ardından konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Muharrem Ayı vesilesiyle meydandayız. Kocasinan Belediyesi olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki iki noktada hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. Aşure geleneğini sürdürenler, kendi binasındaki kolu komşusuna aşure ikramında bulunuyor. Bizler de Kocasinan ailesi olarak, Kocasinan ve Kayseri sakinlerine aşure ikram ediyoruz. Aşure, Hz. Nuh’un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne var ise, hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Oradaki mesaj elimizde ne var ise onu paylaşmamızdı. Bugünlere kadar gelen geleneğimizi paylaşma duygusu içerisinde her zaman canlı tuttuk ve bu geleneğimizi yaşattık. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur”.

Aşure geleneğinin yaşatılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.