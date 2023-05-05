Sağlıklı yaşama ve çölyaklılara yönelik yaptığı hizmetlerle geniş yankı uyandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın son olarak hayata geçirdiği ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’nı ziyaret eden vatandaşlar, hayatlarını kolaylaştırdığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise çölyaklılara yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekerek; “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 210 çölyaklı aileye, çölyak paketi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretiyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Proje’miz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu Yakut Mahalle’mizdeki ‘Kafe Sinan Glütensiz’ tesisimize, bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sağlıklı yaşamak isteyenlerin ve çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 30 yıldır çölyak rahatsızı olan Elif Aydın ise; “Glütensiz diyetime devam ediyorum. Çölyak ile ilgili ürünleri bulmakta çok sıkıntı çeken bir hasta grubuyuz. Bu yüzden buranın açılması bize çok faydası oldu. Bağışıklık sisteminin neden olduğu çölyak rahatsızlığı, alerji olarak görülüyor ama aslında alerji değildir. Çölyaklı olduğunuzu anlamak için testler ve belirtileri var. Eğer kansızlık çekiyorsanız, saç dökülmesi yaşıyorsanız, bağırsak rahatsızlığınız varsa, ishal, kusma, hazımsızlık ve geçmeyen bir kansızlığınız varsa mutlaka çölyak testi yaptırmada fayda var. Uzun yıllardır yaşadığım bu rahatsızlıktan çok çektim. Çünkü şimdi marketlerde satılan glütensiz ürünler eskiden hiç yoktu ve çok zorluklar yaşadım. Günümüzde bu ürünleri bulmanın yanı sıra böyle kafelerin olması bizlere mutluluk veriyor. Böreğinden lahmacuna kadar ürün çeşidi bulabiliyorsunuz. Artık eksik kaldığınız hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Diyetimize devam ettiğimiz sürece sağlıklı bir birey olarak toplumda yer alabiliyorsunuz. Özellikle belirtmek isterim ki geçen yaz Kayseri’ye taşındım. Geldiğim yerde maalesef bütün imkânlar kısıtlıydı ama burada olmaktan çok mutluyum. Kayseri’de tüm imkânların bizim için var olması, bize müthiş keyif veriyor. Hem özel hem belediyemizin yaptığı hizmetler, bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu tesisin çok ince ve detaylı düşünüldüğünden ve böyle projelerden dolayı başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Glütensiz Kayseri Mutfağı’nı tercih etmedeki sebebi ise sağlıklı beslenmek olduğunu ifade eden Müzeyyen Karaköse de; “Glütensiz ürünleri tatmak için buraya geldik. Bu noktada hem sağlıklı beslenmek isteyenler için hem de glüten rahatsızı olanlar için burasının açılması çok iyi oldu. Kocasinan Belediyesi’nin örnek ve güzel projelerinden biri olan bu mekâna, sağlıklı beslenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu vesileyle Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’ın tüm çalışmalarını ve projelerini çok beğeniyorum ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kezban Günal ise 6 yaşında küçük çocuğunun çölyak rahatsızlığı olduğunu belirterek; “Herkes bir gün çölyak rahatsızı olabilir o yüzden erken tanı çök önemlidir. Sağlıklı yaşamak için buranın açılması çok iyi oldu ve hayatımız kolaylaştı. Buranın açılmasından dolayı çok mutluyuz. Bundan dolayı Başkanımız Ahmet Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.