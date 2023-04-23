Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir klip çekti.

Mimarsinan Çocuk Kulübü’nde çekilen klip, büyük beğeni topladı. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak; “Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak” dedi. “Çocuklar, bizim geleceğimizdir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Çok kıymetli hemşehrilerim, sevgili evlatlarımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. İki bayramın bir arada yaşandığı bugünün 23 Nisan Bayramı, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır. Bu vesileyle çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişebilmelerine katkı sağlamak içindir. Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.”