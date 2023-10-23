Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı ve 3 mahalleye hizmet verecek olan sosyal tesisinde geri sayım başladı. İç tefrişat çalışmalarının ardından hizmete girecek olan tesisi inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi’ndeki tesisin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek için spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza attıklarına dikkat çekerek; “Ahievran Mahalle’mizdeki tesisimizin ve spor merkezimizin inşaatı tamamlandı. Şu anda iç tefrişat çalışmaları devam ediyor. Spor aletleri ve diğer donatıların bu hafta içerisinde tamamlayıp, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için spor yapabilecekleri bir mekân, hizmete girmiş olacak. Tabi ki bütün alanlarıyla Kocasinan’da yaşayan hemşehrilerimiz için gerek sosyal yaşam alanlarıyla gerekse çevre şartlarıyla daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Özellikle gençlerimizin güzel mekânlarda spor yapabilmeleri için ve daha donanımlı yetişebilmeleri için yoğun gayret ediyoruz. Spora büyük önem veriyoruz ve gençlerimizin hayatına renk katacak değişik mekânlar inşa ediyoruz. Bu tesisimizde bu mimar üzerinde yapılmış tesisi, önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran Mahalle’mize hizmet verecek olan tesisimizde gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve yetişkinlerimizin verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve spor yapacakları yer olacak. 3 mahalleye hizmet verecek olan tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun. Gerek fiziki mekanlarda gerekse sosyal faaliyetlerle hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler verebilmek için tesislerimizi birer birer yapıyor ve tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.