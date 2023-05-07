Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Cumhuriyet Meydanını hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “‘Kayseri gibi yoldaşı, Kayseri gibi kardeşi olanın sırtı yere gelmez’ diyen ’Milletin Adamı’, mazlumların umudu, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındayız. Meydanları taçlandıran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Seçimde söz sahibi milletimiz, tercihini ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşasından yana yapacağını, muhteşem bir kalabalık ile yine meydanları taçlandıran aziz milletimiz, kalıcı istikrar istiyoruz mesajını vermiştir” diyen Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti; "Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu vatan toprağında yaşamaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışacağız. Güçlü bir Türkiye olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Bu vesileyle muhteşem bir kalabalık ile meydanı taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum”.