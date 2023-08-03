Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde daha modern bir yapılaşmayla taçlandırılan Seyrani’ deki Kardeş Şehirler Caddesi’nden başlayıp, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan yeni yolu inceledi. Seyrani ’de de kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani, kentsel dönüşüm ile yenileniyor, değişiyor, dönüşüyor ve güzelleşiyor” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme ile yapımına başlanan ana aksın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahalle’mizde kentsel dönüşüm konutları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kentsel dönüşüm ile Seyrani’nin yenilenmesi, değişimi, dönüşümü ve güzelleşmesi manasına geliyor. Bu noktada Kardeş Şehirler Caddesi’nden başlayıp, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ve bölgenin içerisindeki ana hatlardan birisi olan yolun çalışmalarına başlandık. Bu yol yapımı tamamlanmasıyla birlikte Seyrani kentsel dönüşüm etapları içerisindeki hedeflediğimiz ana bulvarlardan bir tanesini açmış olacağız. Yollar, parklar, çevre düzenlemesi ve diğer sosyal donatıların çalışmaları da devam ediyor. Bunların bitmesiyle kentsel dönüşümün tamamlanması demektir. Ekiplerimiz, her bölgede olduğu gibi bu bölgede de yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yıl içerisinde planladığımız parkları ve iç yolları, bölgeye kazandıracağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ’de dönüşüm tamamlandığında yeşil alanları, yeni yolları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile daha güzel olacağını sözlerine ekledi.