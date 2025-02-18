Kocasinan Belediyesi, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi geleceğe taşıyacak, şehre yakışır çalışmalar için bir ay süren yoğun toplantıların ardından 2025 yılına yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte yatırımların hayata geçirilmeye başlanacağını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Şehrimizin geleceği için büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza dokunan projelerle şehrimize yakışır hizmetler sunmaya devam edeceğiz" dedi. Kocasinan Belediyesi toplantı salonunda başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerdeki vatandaşların beklentilerini, taleplerini ve muhtarlar aracılığıyla iletilen istekleri göz önünde bulundurarak, Kocasinan’da büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatacaklarını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, projelerin hayata geçirilmesiyle Kocasinan ve Kayseri’nin geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınacağının altını çizerek, şunları kaydetti;

"Yaklaşık bir aydır Kocasinan bölgesindeki yapılması gereken işlerle ilgili olarak birimlerimizle toplantılar gerçekleştiriyoruz ve artık bu toplantıların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gerçekleştirilen bu toplantılar sonucunda aldığımız kararlarla, Allah nasip ederse, önümüzdeki günlerde hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle birlikte, 2025 yılındaki yatırımlarımızı ve yatırım programlarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Özellikle mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, Çözüm Merkezi’nden gelen istekleri ve muhtarlarımız aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda dile getirilen talepleri göz önünde bulundurarak, Kocasinan’daki büyük resmi değişim ve dönüşüm sürecini başlatacağız. Artık bu toplantıların sonucunda alacağımız kararlarla sahada fiilen uygulamalara başlanacak bir döneme giriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak, onlara dokunacak hizmetleri yeniden hayata geçireceğiz. İnşallah, kazasız belasız ve sağlıklı bir şekilde Kocasinan’ı ve Kayseri’yi geleceğe taşımayı, şehrimizin ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu projeler, gerek yolların ve bulvarların açılması, gerek çevre düzenlemeleri, gerekse parkların yapılması gibi çeşitli mahallelerdeki ihtiyaçları tek tek tamamlayarak hayata geçirilecek. Elbette ki bu çalışmalar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm ve Kırsal Hizmetler gibi müdürlüklerimizin gerçekleştireceği temel işlerdir. Bu alanlarda en iyi hizmeti sunma gayreti içerisindeyiz. Ancak bunun yanı sıra, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel hizmetlerimizi de planladık. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları mahallelerde daha nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır."

2025 yılının sağlık ve huzur içinde geçmesini ve şehre yaraşır hizmetlerle dolmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; ’Halka hizmeti Hakka hizmet’ anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.