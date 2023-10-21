Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla şehrin merkez ilçesi olan Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Misafirlerini Kayseri’nin denizi Kuşçu Marina’da misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, cennet gibi bir vatanda yaşadıklarını belirterek, “Şehrimizi ve milletimizi seviyoruz ve bu şehir için hizmet ediyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha önceki muhtarlar toplantısında Kuşçu Marina’yı görmek isteyen muhtarların isteğini yerine getirdi. Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Kuşçu Marina’da düzenlenen programa; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile şehrin merkez ilçesi Kocasinan, Melikgazi ve Talas’ın mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlarla tek tek yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde bir arada olmayı nasip eylesin. Bir vesile olmadan dost bağına girilmez derler. Daha önceki muhtarlar toplantısında Melikgazi muhtarları, Kuşçu’yu görmek istediler. Nasip bugüneymiş ve bugün bir arada olduk. Önemli olan beraber olmak. Önemli olan Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında bu cennet vatanda huzur içerisinde yaşayabilmektir. Gazze’de yaşanan olaylara, hepimizin yüreği kanıyor. Rabbim, en kısa zamanda Gazzeli kardeşlerimize kendi vatanlarında kendi topraklarında özgür bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Cennet gibi vatanda yaşıyoruz. Şükredecek çok şeyimiz var. Burayı gören Kayseri’de deniz mi var diyorlar. Öyle bir yer Kayseri’miz. Bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi de bizler bu şehre hizmet ediyoruz. İlçe sınırları var ama biz nihayetinde bu şehir için çalışıyoruz. Bu şehir için hizmet ediyoruz. Burada bugün şehir nüfusunun yüzde 80’nine hitap eden merkez mahalle muhtarları var. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla ulaşım köprülerinden bir tanesidir. Bizler şehrimizi ve milletimizi seviyoruz. Bu topraklara hizmet etmenin bir ibadet şuuruyla yapılması gerektiğine inanan bir ekibin parçasıyız. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve bütün bir siyası kadroyla bu şehre hizmet etmede memnuniyet duyduğumu bir kez daha dile getirmek istiyorum. İnşallah dünyadaki bu Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmün bittiği ortamda yeniden bir arada olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Muhtarların Muhtarlar Günü’nü tebrik ederek sözlerine başlayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise “Sağolsun Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar nezaket gösterdi ve bir program başlattı. Melikgazi’de de farklı bir ortamda muhtarlarımızı bekliyoruz. Kayseri’de büyük bir uyum var. Şehrimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra daha iyisini yapmaya çalışacağız. Maalesef Filistin’de Müslüman kardeşlerimize bir zulüm yapılıyor. Onun için çok dua etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Muhtarlar buluşmasına demek ki ihtiyaç varmış. En kısa zamanda muhtarlarımızı Talas’ta da ağırlayalım. Eski bir belediyeci olarak biz bir ekol olduk. Muhtarlarımızla o kadar iç içe olduk ki sanki bir belediye personeli gibi canla başla çalışıyorlar. Türkiye eskiye oranla belediyecilikte çok anlamlı bir yerlere geldi. Bir kitapta okumuştum. Vatandaşın işini kolaylaştıran zanaatkâra belediye reisi denir yazıyordu. Bunun mahalledeki şubesi de muhtarlardır. Allah, muhtarlarımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

Muhtarlar adına konuşan Kuşçu Muhtarı Ali Osman Uslu ise Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman muhtarların yanında olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren muhtarlar da Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.