Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili yapılan ve 2023 yılında yapılacak olan projeleri sunum eşliğinde anlattı. Şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Şehri, geleceğe taşıyacak bir vizyon ile çalışıyoruz ”dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım ile ilgili yapılan ve 2023 yılında yapılacak olan projeleri sunum eşliğinde anlattı. Şehrin insanına değer katan projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Şehri, geleceğe taşıyacak bir vizyon ile çalışıyoruz ”dedi.

Basın mensupları, meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, 2022 yılı gerçekleştirilen yatırımları ve 2023 yılında yapılacak olan projelerini, ‘Yaşamak ve Yaşatmak İçin’ adı altında, ‘Sosyal Belediyecilik’, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Altyapı Ulaşım’ ve ‘Etkinlikler’ adlı dört konu başlığıyla slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak ‘Sosyal Belediyecilik’ konu başlığıyla yapılan ve yapılacak çalışmaları aktardı. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye yakışır sosyal belediyecilik hizmetleri yaptıklarının altını çizerek; “2019 yılında ‘Yaşamak ve Yaşatmak İçin’ mottoyla başladık ve ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar, yılmadan usanmadan projeler geliştiriyoruz. Bu zamana kadar şehrimize emek veren herkesten Allah razı olsun. Devir aldığımız bayrağı daha yükseğe taşımanın kaygısıyla yoğun çalışıyoruz. İnsan odaklı bir hizmet anlayışıyla Kayserililere hizmet veriyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. ‘Dost eli’ kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. Sosyal Market’imizi bu yıl, Bekir Yıldız Bulvarı’nın oraya taşıyarak, yeni ismiyle ‘Dost Mağaza’ olarak hizmet vermeye başlayacak. Ayrıca ‘Dost Marketimizde’ yanında hizmet verecek. Frigo aracımız ve soğuk hava deposu ile gıdaların bozulmadan saklanması ve iletilmesi için Kayseri’de yine ilk ve tek olan çalışma yürütüyoruz. Marka haline gelen Kocasinan Akademi ile her yaş grubuna eğitim veriyoruz. Bütün kurslarımız yüzde yüz oranında dolu ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kurslar açıyoruz. Kocasinan Akademi’ye otuz üçüncü tesisi Erkilet bölgesine kazandıracağız ve Allah nasip ederse iki tesisi daha ihalesini yapıp, bu sene yapımına başlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Gençleri ve çocukları geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlik Kulübümüzle gençlerimizi, Çocuk Kulübü ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Değişik branşlarda eğitim faaliyeti yürütüyoruz. ‘Robotik Kodlama’ kursuyla çocuklarımızı, insansız hava araçlarını yapabilecekleri donanıma kavuşturuyoruz. Hizmetlerimizle Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz” diye konuştu. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlıkla ve ısrarla sürdürüyoruz. Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 17 bloktan oluşan toplam bin 200 konut yapacağız. Projenin üçte birini yanı 36 bin metrekare alanı yeşil alana ayırdık. Şu ana kadar devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde Yunusemre Mahallemizde 336 konutu tamamlamışız ve 312 konutta çalışmalar devam ediyor. Ziyagökalp bölgesinde 718 konutumuz tamamlamışız ve 606 konut devam ediyor. Uğurevler de 147 konut tamamlanmış, nasipse 7 Kasım Pazartesi günü 47 konutun temelini atacağız. Ahievran da da 144 konutu tamamladık ve önümüzdeki günlerde büyük bir alanda konutların temelini atacağız. Seyranı Mahallesi’nde 840 konut tamamlanmış, 280 konutun ise inşaatı devam ediyor. Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile 22 Aralık Perşembe Günü görüştüm. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan’da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümü rahatlatacak. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri’mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Geçen sene hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Ayrıca 2023 yılının ilk araç filomuz olan yeni asfalt sökme makinası ise Kayseri’de ilk ve tektir. Özellikle ‘Akıllı kavşak’ çalışmamız, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Sadece trafik levhalarının yer aldığı ‘Akıllı kavşak’ ile daha konforlu ulaşım sağlıyoruz. Bundan sonra şehrimize daha çok ‘Akıllı Kavşak’ uygulamasını yerine getireceğiz. Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen ve restorasyonu tamamlanan 8 asırlık tarihi Hızır İlyas Köşkü’nün restorasyon çalışmaları tamamlandı ve Gök Gözlem Evi olarak hizmet vermeye başlayacak. Kayseri’de tek olacak olan merkeze, Teleskop yerleştirildi. Astronomiye, gök gözleme meraklı olanlar için vazgeçilmez mekan olacak. Kayseri’mize hayırlı olsun. Bayramhacı bölgesini ’de termal turizme kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Tarıma da büyük önem veriyoruz. Kayseri’mizde beşte biri Kocasinan’da olan tarım için her alanda destek oluyoruz. 54 bin metrekare alan üzerinde yer alacak yeni parkta ise 10 bin metrekare alanı çocuklarımızın trafik eğitimi için olacak” ifadelerini kullandı.

KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan festival ile geleceğin Türkiye’sini şekillendirilmesine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri ve Türkiye’nin geleceği gençlerinin neler yapacağına yarışmalarda şahit olduk. KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’te uzanan bir yolda yarınlarımızı inşa ediyoruz. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Kuşçu, Erkilet, Yamula gibi değerlerimize sahip çıkarak, çeşitli etkinlikler düzenledik. Biz, şehri geleceğe taşıyacak bir vizyon ile çalışıyoruz. İnşallah daha güzellerini 2023 yılında yapacağız” dedi.