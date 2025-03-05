Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftarda şehit ailesinin misafiri oldu. Polis Memuru Hüseyin Danacı’nın ailesine misafir olan Başkan Çolakbayrakdar’a eşi Fatma Çolakbayrakdar eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar, "Şehitlerimiz asla unutulmayacak" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Zümrüt Mahallesi’nde ikamet eden Danacı ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehit babası Yılmaz (63) Amca ve annesi Rasime (62) Teyze ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, aile üyelerine sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

Şehit ve gazilere minnet duyduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin sayesindedir. Bir milletin şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa, şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkmaktır. Her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehidimizin babası Yılmaz Amca’ya, evini, sofrasını ve en önemlisi gönlünün kapısını bize açtığı için teşekkür ediyorum. Mevlam, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha dile getiriyorum ki, vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli ve hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Amca ise ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, her zaman destek olan ve yanında hissettiren Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.