Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelip, Boks Kayseri İl Şampiyonası müsabakalarını takip etti. Türkiye Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek olan sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sporda da iddialı olduklarını belirterek, şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelip, Boks Kayseri İl Şampiyonası müsabakalarını takip etti. Türkiye Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil edecek olan sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi sporda da iddialı olduklarını belirterek, şampiyon sporcular yetiştirdiklerini vurguladı.

Barbaros Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’nde gerçekleşen Boks Kayseri İl Şampiyonası’nda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları müsabakalara damga vurdu. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü 54 kiloda boks sporcusu Muhammed Budak, 75 kiloda boks sporcusu Eren Kılıç ve 81 kiloda boks sporcusu Hikmet Gül Türkmen, Kayseri Şampiyonu oldu. 57 kiloda boks sporcusu Yiğit Aktulum ise ikinci oldu. Sıkletlerinde başarılı olan sporcular, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 19-26 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapılacak olan Türkiye Genç Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme hakkı kazandı.

Sporculara destek verip, karşılaşmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında büyük başarılara imza attıklarını belirterek; “Bütün sporcuları tebrik ediyoruz. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi spor alanında da iddialıyız. Şampiyon sporcular yetiştirmenin yanı sıra burada önemli olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve takım ruhudur. Sporun güzelliklerini ortaya çıkarmada bu değerler önemli ve değerlidir. Gençlerimize daha iyi imkanlar sunabilmenin gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, boş zamanlarında doğru yerde, doğru zaman geçirsinler. Bu vesileyle tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bundan sonraki çıkacakları müsabakalarda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Milli Boks Antrenörü ve Türkiye Boks Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Fatih Töme ise sağlıklı ve konforlu ortamlarda spor yapma imkanı tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Her şeyden önce hedefimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi; milli, manevi ve ahlakı değerlere sahip gençler olarak, ülkesini ve vatanını seven ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, elde etmiş oldukları derecelere göre sporculara madalyalarını verdi.