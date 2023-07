Kocasinan sakinleri, Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar Mahallesine kazandırılan modern Aile Sağlık Merkezi’nden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye Aile Sağlık Merkezi, yollar ve parklar kazandırdıklarını söyledi.

“Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşam standardını yükselten tesislerle spordan eğitime, kültürden sağlığa her alanda hizmet verdiklerini ifade etti. Mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri birer birer yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezini ve yolları ilçemize kazandırdık ve büyük bir parkımızda da çalışmalar sürüyor. Yunusemre, Gaziosman ve Yavuzlar ile çevre mahallelere de hizmet veren Aile Sağlığı Merkezi, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak ilçemizin 93 mahallesinin her birinde kendi ihtiyaçları doğrultusunda elimizden geldiğince çözümler üretiyor ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kentsel dönüşüm gerek imar hareketi gerekse park, bahçe, fen ve temizlik işleri olmak üzere bütün alanlarda imkanlar ölçüsünde projeler geliştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yunusemre Mahallesi’nde belediyenin yaptığı hizmetlerden dolayı memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar ise modern sağlık merkezinde daha konforlu ve daha güzel hizmet aldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.