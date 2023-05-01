Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kafe Sinan Florya Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada; “Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kafe Sinan Florya Tesisi açıldı. Açılışa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Müzik Ekibi bünyesinde yer alan ve 29 ülkeden gelen Dünya Çocukları Korosu’nun konseri ile devam etti. Kafkas Derneği Psine Çocuk Ekibi de Kafkas Dansını vatandaşlara sundu. Programda bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinanlı vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu yaşatmak için ne gerekiyorsa biz belediye olarak buradayız. Bunları yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu işler belediyenin görevi midir? Değil midir? Belediyeye düşer mi? Düşmez mi? ‘Bunu birilerinin yapması lazım belediyenin kenardan bakması lazım’ demiyoruz. Bir yerde bir şey varsa ucundan tutmak şöyle dursun, gövdemizle o işe omuz vermenin çabası içerisindeyiz. Allah’a şükür göreve geldiğimiz günden bu yana nerede ne iş yapmaya başlamışsak, hepsinin üstesinden geldiğimiz gibi her bir yapılan faaliyette, her bir yapılan projede belirli bir seviyeye gelip, diğer mahalleler tarafından da ‘başkanım bizim mahallede neden bundan yok? Bizde isteriz’ diyecek şekilde marka haline geldi. Kafe Sinan’da bunlardan bir tanesidir. Şehrimize ve bölgeye hayırlı olsun. İnşallah burada güzel hizmetler yapmak nasip olsun. Vermiş olduğumuz sözlerin, hayata geçireceğimiz projelerin hepsini adım adım takip ediyoruz. Bir bir de faaliyete geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ise konuşmasında, “Kayseri’mizin nesi meşhur diye baktığımızda; zaman zaman ‘pastırması, sucuğu mantısı’ deriz ama Kayseri’mizin hakikaten Kafe Sinan’ı meşhur hale geldi. Çünkü bu lezzetleri buralarda tada bilme imkanınız var. Başkanımız, ekonomik şartlarda karnınızı kaliteli bir şekilde doyurabileceğiniz mekanlar oluşturdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs akşamında Kayseri’deki bu birlik ve beraberliğin sandığa yansımasını, inşallah Cumhur İttifakı olarak da muhteşem bir enerjiyle, muhteşem bir birliktelikle mecliste temsil edilmesini önemsediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kafe Sinan kurdele kesimiyle açıldı.