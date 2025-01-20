Kocasinan Belediyesi’nin ’Dost Eli Projesi’ kapsamında; vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan, paranın geçmediği Dost Mağaza ve Dost Market, sevgili puanlarıyla alışveriş imkânı sunuyor. Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sevgi puanlarıyla alışveriş imkânı sunulan projeyle devletin şefkat elini vatandaşlara doğrudan yansıttıklarını ve yüreklere dokunduklarını belirtti.

Raflardaki ürünler hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, market ve mağazadan Kocasinan bölgesinde yaşayan ve belirli kriterlere göre tespit edilen vatandaşların temel gıda, temizlik ve tekstil ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye’ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Market, bilinen marketlerde bulunan gıda ve temizlik ürünleri gibi her türlü ihtiyacı karşılayan ürünleri içeriyor. Dost Mağaza ise her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. Yıllardır bizleri destekleyen ve emek veren hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle mağaza kısmı hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor, market kısmı da yavaş yavaş hayırseverlerimizin katkılarıyla büyüyor. Bölgemizde yaptığımız tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize, marketimiz ve mağazamızda alışveriş yapma imkânı sunuyoruz. Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla, bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş yapma fırsatı sunuyoruz. Bu noktada, ilçemizde yaşayan herkese ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sahip çıkmayı ve onlara destek olmayı hedefliyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir ve Kocasinan’da her hanenin mutlu olmasıdır” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve mağazada gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, ’Dost Eli’ isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A’dan Z’ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. Dost Market ve Dost Mağaza uygulaması vatandaşlar, tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediyenin her alanda yanlarında olduğunu hissettiklerini dile getiriyor.