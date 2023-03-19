Kocasinan Belediyesi, Oruçreis Mahallesi’ne de Aile Sağlık Merkezi kazandırıyor. Merkezin inşaat çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha iyi bir hayat sürmesi ve hizmetlere daha kolay ulaşması için her alanda çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Oruçreis Mahallesi’nde inşaat çalışmalarının devam ettiği Aile Sağlık Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini ifade etti. Kayserililere daha güzel hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak için gayretle ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşaat çalışmalarının devam ettiği Oruçreis Mahalle’mizdeki aile sağlık merkezi, birkaç ayda tamamlayarak, bölgedeki yaşayan hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bölgeye yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte diğer sosyal donatıları birer birer yapıyoruz. İnsanların ihtiyaçları olan gerek park gerekse aile sağlık merkezi gibi diğer sosyal donatıları bölgeye kazandırıyoruz. Hayırseverimiz tarafından yapımı devam eden aile sağlık merkezi, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılamış olacak. Bir yandan da okul gibi diğer sosyal donatılar, en kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte burada yaşayan hemşehrilerimiz, her yönüyle donanımlı bir bölgede yaşamış olacaklar. Hemşehrilerimizin daha güzel bir şekilde yaşamaları için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin talepleri istikametinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.