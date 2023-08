Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Yunusemre Mahallesi’nde sosyal tesisin temelini attı. Yunusemre bölgesinde 2015 yılından beri ‘İğne oyası oyar’ gibi kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yerine getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “İlk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getiriyoruz” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde, Yunusemre Mahallesi’nde düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yunusemre Mahalle’mizdeki Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde spor tesisimizin temelini atıyoruz. Dönüşümü, 2015 yılından beri bu bölgede anlatarak, bugünlere geldik. A’dan Z’ye ne yapılması gerekiyorsa bu bölge için yapıyoruz ve ilk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getiriyoruz. Dönüşümle birlikte özellikle sosyal donatıları da bir bir yapıyoruz. Bu noktada bölgeye kazandıracağımız tesis de bin 185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir bayan bir erkek olmak üzere iki adet spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek. Her gittiğimiz yerde yaptığımız hizmetleri beğenen ve memnun olan vatandaşlarımız, yaşadıkları mahallelerde de aynı hizmeti istiyorlar. Buda bizim açımızdan gurur vericidir. Çünkü yaptığımız çalışmaların beğenilir olması, vatandaş nezdinde karşılık görüyor olması bizim için keyif veriyor. Bölgemizde parklar, yollar ve çevre düzenlemesini gibi diğer hizmetlerimizi de hızlı bir şekilde yapıyoruz. İğne oyası oyar gibi teker teker kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bu noktada emek harcayan tüm ekibime teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Kayseri, daha yaşanabilir bir Kocasinan’da ve her bir mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldürecek ve vatandaşa hizmet edecek icratlarla karşınızda olacağız. Bizim bir tek kaygımız var; şehrimizi güzelleştirmek ve şehre hizmet etmektir” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek; “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan’da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek; “Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız başkanımızın gayretlerini gördüklerinden dolayı kentsel dönüşümün devamını bekliyorlar. Kayseri, her geçen gün güzelleşiyor, gelişiyor ve hizmetler birbirleriyle yarışıyor. Kazanan, Kayseri’mizin güzel insanları oluyor. Özellikle şehrimizde dayanışma, berekete vesile oluyor. Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri’miz olmak üzere 16 ilçe belediye başkanlarımızı bir abileri olarak bağrıma basıyor, onlarla el ele vermek suretiyle yaptıkları hizmetlere dua ediyor ve takdir ediyorum. Bizler de üzerimize ne düşerse en iyi şekilde onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası kürsüye çıkan protokol tarafından butona basılarak Yunusemre sosyal tesisin temeli atıldı.