Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Şehrin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, panoramik şehir manzarasıyla öne çıkan Erkilet Millet Bahçesi’nin şimdiden şehrin yeni gözdesi haline geldiğini söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesi’nde çim ekimi ve bakım çalışmalarını denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek; "Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerime daha güzel hizmetler verebilmek için yeni yaşam alanları inşa edip, hizmete sunuyoruz. İlçenin dört bir yanında sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kayseri’ye yeni bir soluk katıyoruz. Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi’ndeyiz. Hıdırellez’i Tepesi’nin hemen başında yaptığımız Millet Bahçesi çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri’mizin en güzel manzarasına sahip noktayı daha da yeşillendirmek için çim ekimi ve bakım çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde bu bölgeyi güzelleştirecek ve yeşillendirecek yeni ve farklı bitki ve ağaç dikimlerine de başlayacağız. Burası şimdiden çocukların eğlendiği, yetişkinlerin spor yapabildiği, gençlerin ise verimli vakit geçirdikleri ve etkinliklerin olduğu yeni yaşam alanı haline geldi. Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş oldu. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi’nin Kayseri’nin değerine değer kattığını sözlerine ekledi.