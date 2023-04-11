Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezi, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin özellikle gençlerin yeni uğrak mekânı olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Erkilet bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Merkezi, daha güzel ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet bölgesine hizmet verecek olan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’miz, yeni ve modern bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sinan Kütüphanesi, Kafe Sinan ve diğer fonksiyonlarıyla birlikte bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Özellikle merkez, gençlerin yeni uğrak mekanı olacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın ders çalışabilecekleri, arkadaşlarıyla birlikte etüt yapabilecekleri ve onların cazibe haline getireceğimiz yeni bir mekanı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra ailelerin gelebileceği ve aktivitelerin olacağı yaşayan bir kütüphane olacak. Anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini ciddi manada önemsiyoruz. Yatırım programımızda yer alan özelinde kütüphane olan bir kültür merkezini şehrimize kazandıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aldemir ise; “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediyelerle yaptığımız işbirliği çerçevesinde bu şekilde hizmetler üretiyoruz. Kayseri’mizde ise Kocasinan Belediyesi ve başkanımızla çok güzel işler yapıyoruz. Ülkemizin kültürel kalkınması için kütüphanelere çok ihtiyacımız var. Kütüphaneler, sadece insanların kitap okuduğu alan değil, sosyalleştiği bir alan haline geldi. İnsanlar, kütüphanelerde teknoloji, kitap, sosyal ve kültürel etkinliklerle kendilerini buluyorlar. Boş zamanlarını, daha nitelikli geçiriyorlar. Bu yaklaşımla belediye başkanımızla birlikte mevcut kütüphanenin biraz fonksiyonlarını değiştirerek, yaşam merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bölgeye, Kayseri’ye hayırlı olsun.” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da; “Var olan binanın yeniden düzenlenmesi için çalışma yapıldı. Her şeyiyle birlikte çok gayeli güzel bir kütüphane olacak. Başkanımız, kütüphane konusunda çok ilgini ve hassas olduğundan bize her zaman destek veriyor. Başkanımıza, çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.