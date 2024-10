Kocasinan Belediyesi, yaptığı hizmetlerle cazibe merkezi haline getirdiği Düver Mahallesi’nin ana yolunda yol çalışmalarına başladı. Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için hizmet ürettiklerini ve yapılan hizmetlerle kırsal mahallelerin kaderinin olumlu yönde değiştiğini belirtti.

Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre yatırımlar yaptıklarını söyledi. Düver Mahallesi’nin Kocasinan’ın önemli mahallelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsal mahallelerimizde yol yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bu seferde eski tarihiyle bilinen kadim mahallelerimizden biri olan Düver Mahallemizin ana yolunda çalışmalarımıza başladık. Altyapı çalışmalarıyla birlikte yolumuzu yeniden asfaltlayarak hizmete sunacağız. Hem şehir merkezi hem de kırsal mahalleler olmak üzere, Kocasinan’ın her bir noktasında ihtiyaç olan her yerde yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapısını güçlendirmek ve konforu artırmak için sezon sonuna kadar çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bütün kırsal mahallelerimizde benzer yol ve altyapı çalışmaları yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hemşehrilerime hizmet ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da mahallelerimizin ihtiyaçlarını aciliyet sırasına göre birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kocasinan Belediyesi ekiplerine ve Başkan Çolakbayrakdar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Düver Mahalle Muhtarı Osman Akkaya ise, "Eski yerleşim yeri olan mahallemizin ana yolu yenileniyor. Yaklaşık 20 yıl önce yapılan yol, belediyemiz ve diğer altyapı kuruluşlarıyla birlikte altyapısından üstyapısına kadar tamamen yenilenecek. Hızlı tren şantiyesi ve sera organizesiyle birlikte mahallemize yoğun bir göç talebi olmaktadır. Kocasinan Belediyesi’nden Allah razı olsun. Ne zaman bir talepte bulunsak hızlıca yerine getiriliyor. Kayseri’nin güzel bir şehri olan mahallemizde örnek bir belediyecilik hizmeti yapılmaktadır. Bundan dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren Düver sakinleri de Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.