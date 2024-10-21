Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri’de tek, Türkiye’de ise örnek olan konkasör tesisi dikkat çekiyor. Üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her alanda “Kendi kendine yetebilen bir belediye” olma standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bu kapsamda altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerine değinen Başkan Çolakbayrakdar, 2023 yılında hizmete sundukları Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gerekli malzemeyi ürettiklerini ifade etti.

“Kendi kendine yetebilen bir belediye” olma yolunda önemli adımlar attıklarını ve Türkiye’de bu konuda sayılı belediyelerden biri olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “2015 yılında göreve başladığımda, bir asfalt plentinin ve ardından da agrega üretim tesisinin kurulmasını hedeflemiştim. Çok şükür, bu hedeflerimizi hayata geçirdik. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olma yolunda bir adım daha atmış olduk. Kocasinan’ın yüzölçümü büyük bir alanı kapsıyor ve belediyelerin en önemli hizmetlerinden biri, yol yapımı ve asfalt dökümüdür. Bu doğrultuda, bu tesisi şehrimize kazandırdık. Çevre dostu olan ve saatte 250 ton kapasiteye sahip tesisimizi kredi veya borçlanmadan, tamamen kendi öz kaynaklarımızla kurduk. 70 milyon TL’ye mal olan tesisimiz, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olsun. Bu tesisi, Kocasinan’ın ikinci fabrikası olarak görüyorum. Kocaeli’nden konkasör tesisinin parçalarını 26 tırla buraya getiren ve kurulumunu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asfalt plentimiz gibi agrega üretim tesisimiz de 6 megabayt enerji harcıyor. Bu nedenle, bir enerji tesisi daha kurmayı planlıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda tasarruf anlayışını ön planda tutuyoruz. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve agrega üretim tesisiyle büyük ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen bu tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi yapıyor. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönden daha ileriye taşıyarak, en iyi hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan” için her alanda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan geçen yıl Gürpınar mevkiinde üretime geçen tesis, Kocasinan’ın en az 20 yıllık yol yapım ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede olup, saatte 250 ton, yılda ise 750 bin ton üretim kapasitesiyle daha hızlı, daha ekonomik ve kaliteli üretim yapma imkânı sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alarak laboratuvarlarında analiz yapıyor ve yol yapımı için gerekli olan çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretiyor.