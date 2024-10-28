Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığında yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi. Fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen birbirinden güzel bitkilerin, sonbahar mevsimiyle birlikte Kocasinan’ın dört bir köşesine dikilerek tam bir görsel şölen oluşturduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, her mevsimin ayrı bir güzellik taşıdığı ülkemizde sonbaharın Kocasinan’da da apayrı güzel olduğunu söyledi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı fidanlığı gezip, Kayseri iklimine uygun ağaçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha yeşil Kayseri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kayseri’mizin ve Kocasinan’ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar ve yeni yaşam alanlarıyla yemyeşil bir Kayseri için yoğun gayret ediyoruz. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı seramızda yüzlerce çeşit bitki yetiştiriyoruz. Bu ürünleri mevsimine göre ilçemizin dört bir tarafındaki park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarları gibi düzenleme gerektiren alanlarda toprakla buluşturuyoruz. İlçemizi mevsimine göre hem rengarenk çiçeklerle süslerken hem de Kocasinan’ın yeşil dokusuna katkı sağlamış oluyoruz. Akçaağaç, çınar, çam, akasya, dişbudak ve çalı grubu gibi onlarca çeşit ağaç ile birlikte 15-20 yaş aralığında bulunan çeşitli meyve ağaçlarını da dikiyoruz. Özellikle her mevsim bir başka güzel olan Kocasinan’da dikeceğimiz bitkiler, güzelliklerini daha da artıracak. Ayrıca fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

’Daha Yeşil Kocasinan’ parolasıyla çalışan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sonbahar mevsiminde ilçe genelindeki park ve bahçeleri farklı bitkilerle donatarak Kocasinan’ı rengarenk hale getiriyor. Dönüşümlü olarak her gün farklı mahallelerde çiçek dikimi yapan ekipler, bölgeyi daha güzel bir görünüme kavuşturuyor.