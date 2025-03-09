Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahalle muhtarları ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar; yapılan hizmetlerle mahallelerin değerine değer kattıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mimarsinan Pidecisinde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra meclis üyeleri, Kocasinan mahalle muhtarları ve aileleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak, muhtar ve aileleriyle sohbet etti. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olmalarını sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi;

"Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Kocasinan bölgesindeki muhtarlar ve aileleriyle birlikteyiz. Kayseri’de ilk defa Kocasinan’dan çıkan Kayseri Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya’yı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Kocasinan’daki muhtarın, bütün Kayseri’deki muhtarları temsil etmesi bizleri memnun ediyor ve gururlandırıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarımızda şehrimiz ve Kocasinan’ımız için daha güzel işler yapmak için omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocasinan’ımıza ve şehrimize değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kayseri Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya ise muhtarlara promosyon müjdesini vererek; "Promosyon anlaşmasını tamamladık ve Nisan 17’sine kadar promosyonlar hesaplara yatacak. Kayseri muhtarlarımıza hayırlı olsun. Belediye ve muhtarlarla işbirliği içerisinde şehrimize daha faydalı hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Mahalle muhtarları da Kocasinan Belediyesi’nin mahallelere yaptığı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.