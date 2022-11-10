Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin yaptığı kentsel dönüşüm projelerinin kolay bir iş olmadığını söyleyerek, “Kentsel dönüşümde müteahhit gibi sahaya indik” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, Kumsmall AVM’nin son katındaki mühürlemeyle ilgili olarak da, “Orada “kaçak” lafına maruz kalacak bir durum yok” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin yaptığı kentsel dönüşüm projelerinin kolay bir iş olmadığını söyleyerek, “Kentsel dönüşümde müteahhit gibi sahaya indik” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, Kumsmall AVM’nin son katındaki mühürlemeyle ilgili olarak da, “Orada “kaçak” lafına maruz kalacak bir durum yok” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gündemi değerlendirdiği konuşmasında belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. İş yaptıracak usta bulamadıklarından dert yanan Çolakbayrakdar, "Özel işlerin olduğu ihalelerde veya spesifik bazı noktalarda sıkıntı yaşıyoruz. Çevre düzenlemesi ve kilitli parke döşeme işi ne kadar ustalık gerektiren bir iştir. Bu iş bir bina yapımı gibi veya bir sıva yapım işi gibi ustalık gerektiren bir iş değildir. Biz geçtiğimiz yıl ve bu yıl bu işlerimizi tamamlama noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Biz derken, bütün belediyeler. Çünkü yeterince usta yok. Yeterince ekipman yok. Önceden "durmadan kaldırım yapıyorlar, kaldırım değiştiriyorlar" denirdi. Şimdi bize "bizim mahallenin kaldırımı neden değişmedi" deniliyor. Şimdi kendi imkanlarımız ile asfalt döküyoruz. Böyle olunca da operasyon gücümüz çok yüksek. Alt yapı tamamlandığı an hızlıca asfaltı serebiliyoruz. Maalesef şuanda ciddi manada yetişmiş insan gücü noktasında kalifiyeli eleman yok. Kaportacı, oto boyacısı, fren ustası, makasçı şuanda yok. Artık "altın bilezik sahibi olma" anlayışını kaybettiğimizden dolayı bugün ki geldiğimiz noktada bunları bulmakta güçlük çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Argıncık’ta zoraki bir müteahhitliğe soyunduk"

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında konuşan Çolakbayrakdar, "Argıncık’ta zoraki bir müteahhitliğe soyunduk. Bu mecburiyetten oluyor. Bu bizim için ekstra. Çarşıda pazarda oturup gezmek varken, dağ başında neden gezersiniz. Bu da öyle bir şey. Bizim memleketimizde "ağrısız başınıza çaput dolamak" diye bir tabir vardır. Bu iş resmen öyle. Kolay bir iş değil, insanları ikna edeceksiniz. Yunus Emre Mahallesi’nde insanları ikna edebilmek için 3.5 yıl uğraştık. Kooperatiflerden dolayı insanların ağzı yanıktı ama baktığımız zaman Uğurevler’de 3.5 yıllık bir süreç yok. Anlaşarak işi bitiriyorsunuz. Büyük ve kocaman bir kentsel dönüşüm yürümüyor. küçük bir masayı iki kişi kaldırabilir ama kocaman bir masayı tek başına kaldıramazsınız. Bunu yapabilecek bir ölçekte alan belirliyoruz. Mesela Uğurevler de en büyük sorunlardan bir tanesi okul ihtiyacıydı. Bizim kentsel dönüşümünün de böyle bir sloganı var. Hangi kentsel dönüşüm derseniz, net bir şekilde size konutların dışında o bölgenin ihtiyaçlarına binaen şunu da yaptık derim. Uğurevler’de ilk önce çözmemiz gereken okul dedik, burada konutları yapmadan önce okulun mülkiyetini çözdük ve okul yaptık. Ondan sonrada konutlara başladık. 2023 yılında Uğurevler Mahallesi’nde anlaşmaları bitirmeyi düşünüyoruz. Böyle olduğu zaman o bölge için kentsel dönüşüm bitmiş olacak. O bölge için bitmiş olacak. Sonra diğer etaplara bakacağız. Argıncık çözümsüz bir nokta olduğu için orada biz bu işe soyunduk. Yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu işler kolay işler değil. Eğer bir kentsel dönüşüm alanı ve bunun pratiğini bulamıyorsak “arkadaşlar kolları sıvayacağız, belediye şirketi olarak biz burada sahada çıkağız” dedim. Baktığımızda belediyenin böyle bir uygulamasını yapmak Türkiye’de çok olağan bir şey değil. Bir fiil müteahhit gibi sahaya indik ve vatandaş anlaşmaları yapıyoruz ve kat karşılığı inşaatlara başladık. Bugün ki yaptığımız belediyenin şirketi ile inşaat yapmaktır" şeklinde konuştu.

"Şehir içi taşımacılık için banliyö alternatifi doğru bir alternatif olmaz"

İlçenin ortasından geçen banliyö hattına değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Demir tekerlekle o araçlar artık günümüz teknolojisinde çok şey değil. Lastik tekerleklinin konforu varken. Uzun taşımacılık derseniz tamam ama şehir içi taşımacılık için banliyö alternatifi doğru bir alternatif olmaz. Bunun yakın gelecekte kaldırılma gibi ihtimali yok” dedi.

“Kumsmall AVM’de “kaçak” lafına maruz kalacak bir durum yok”

Kumsmall AVM’nin son katında yaşanan mühürlenme olayına değinen Ahmet Çolakbayrakdar, “Orada yapılması gereken bir proje tadilatı var. İşin totaline baktığınız zaman herhangi bir olumsuz durum yok ama orada son katta bir işlev değişikliği var. Bununla ilgili de yapılması gereken proje tadilatı var. Bu tadilatla ilgili süreç başladı, yapıyorlar ama gelmesi gereken bir performans raporu var. İşin özü itibariyle dosyanın içerisinde bulunması gereken evraklarla ilgili süreç. Bu evraklar tamamlandığı zaman orada herhangi bir problem yok. Sadece evrakın tamamlanması gerekiyor. Orada bir şikayet var. Bir şikayet neticesinde biz süreci takip ediyoruz. O sürecin şikayetin gereklerini yerine getiriyoruz. Şikayeti ortadan kaldıracak gerekçelerde yapılabilir gerekçelerdir. Orada yapılan iş hukuksuz bir işlem değil. Orada iş yeri açmayla ilgili bir şikayet vardı. Binanın genel yapımı ile ilgili herhangi bir sorun yok. İçindeki fonksiyon ile ilgili. O fonksiyonda da kamuya açık eğlence mekanı. Bununla ilgili bir şikayet neticesinde yönetmelikler “kamuya açık eğlence mekanları ise burasını derhal kapatacaksınız” diyor. Bazı işyerleri ile ilgili bu süreç daha esnek ama burasıyla ilgili böyle bir durum var. Yoksa orada “kaçak” lafına maruz kalacak bir durum yok” ifadelerini kullandı.