Kocasinan Belediyesi, ‘Kendi Kendine Yeten Bir Belediye’ anlayışıyla hayata geçirdiği asfalt plenti, konkasör tesisi ve gerçekleştirdiği diğer hizmetlerle 8 yılda toplam 288 milyon 473 bin TL tasarruf sağladı. Yapılan her bir projenin tasarruf mantığıyla yapıldığını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kendi ürettiklerimizle rekor üstüne rekor tasarruf elde ettik” dedi.

Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek asfalt plenti, tesisler, geri dönüşüm ve atölye çalışmalarının Türkiye’ye örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, tasarruf hamleleriyle ilklere ve örnek işlere imza attıklarını ifade etti.

“Tasarruf hamleleriyle Türkiye’ye örnek oluyoruz”

Kaynakların daha verimli kullanılması ve her bir çalışmada tasarruf sağlanması konusunda birçok yatırıma imza attıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla toplamda 288 milyon 473 bin TL rekor tasarruf sağlayarak, sürdürülebilir bir şehir yönetiminin en iyi örneğini sergilediklerini vurguladı. Kentsel dönüşümden asfalt plentine, ata tohumları üretiminden fidanlığa, atölyeden Kocasinan Akademi’ye kadar bütün alanlarda gerçekleştirilen projelerle yerli ve milli üretime büyük destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, görev süresince şehre kazandırdığı 42 tesisin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

Ürettiğiyle hem kendi maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı

Merkezde alan bakımından en büyük ilçe olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Yapmış olduğumuz her bir projenin altında bir tasarruf mantığı var. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan’a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri’nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol, 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol, 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol, 2023 yılında 141 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol yaptık ve bu yıl ise 55 bin ton asfalt ve 48 kilometre yol yaptık. Toplam olarak 8 yılda 1 milyon 260 bin 610 ton asfalt üreterek 189 milyon 561 bin TL tasarruf sağlarken Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi ile 920 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 56 milyon 482 bin TL tasarruf elde ettik. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan’da yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Projelerimizle kendi kendine yeten bir belediye olduk”

Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çevre ve insan odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, teknoloji yenilikleri yakından takip ettiklerini ve vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Bu doğrultuda 2016 yılında daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için yazılımı yüzde yüz belediye personelimiz tarafından yapılmış olan Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra parklarımızda akıllı aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz LED teknoloji aydınlatmayla hem daha fazla aydınlık hem de daha fazla enerji tasarrufu sağladık. Kamu binalarında Enerji Tasarrufu ile ilgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda belediye hizmet binası başta olmak üzere tesislerimiz ve atölyelerimizde LED teknoloji aydınlatma sistemine geçtik. Ayrıca Park, Bahçeler Müdürlüğü Bakım Onarım Şefliği ekiplerimiz, park, cami ve yeşil alanlardaki toplam 4 bin aydınlatma direğinin eski ampullü armatürlerini, LED armatürlerle yenilemişti. 2019 yılından bu zaman kadar ise toplam 5 bin 250 adet civa buharlı aydınlatmaları, 48 Watt LED armatürlerle yeniledi. Böylelikle hem malzeme hem de enerji olmak üzere toplam 12 Milyon TL tasarruf sağladık. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” diye konuştu.

Geri dönüşümde de Türkiye birincisi olan Kocasinan, 57 bin 191 ağacın kesilmesini önledi

Geri dönüşüm alanında da Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 2024 yılında 3 bin 370 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 57 bin 191 adet ağacı kurtardıklarını, 9 yılda ise 40 bin 991 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 791 bin 812 adet ağacın kesilmesini önlediklerini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkilendirdiği Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği’nin (AGİD) 2022 yıl verilerine göre; Kocasinan Belediyesi’nin topladığı 7 bin 560 kilogram aydınlatma atık ile Türkiye genelinde aydınlatma ekipmanları atık grubunda birinci olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Sıfır Atık Projesi’ne ve geri dönüşüme büyük destek vererek, Türkiye’ye örnek olduklarını ve yüz binlerce ormana can verdiklerini vurguladı.

Belediye atölyelerinde ise 30 milyon TL tasarruf sağladı

Başkan Çolakbayrakdar, atölyelerde yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında bir yılda 30 milyon TL tasarruf sağladıklarını ayrıca daha az karbonmonoksit salan araçlar kullanarak da çevreci belediyeler arasında yerini aldıklarını belirtti. Kendi öz kaynaklarla her alanda tasarruf sağladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.