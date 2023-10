Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce hizmet vermeye başlayan Dorukhan Altuntaş Kur’an Kursu’nun resmi açılışı gerçekleştirilecek. Türkiye’ye marka ve model olan Kayseri’nin hayırseverlik alanında da örnek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, 28 Ekim Cumartesi Günü saat 13.30’da Beyazşehir Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Kur’an Kursu açılış törenine tüm Kayserilileri davet etti.

Kayseri’nin birçok alanda olduğu gibi hayırsever alanında da alınan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; yoğun bir şekilde sosyal donatıların temellerini atarak, şehre kazandırdıklarını söyledi. Makarr-ı Ulema şehri Kayseri’nin her bir köşesinde hayır işi yapan bir büyüğün ve hayırseverin ismi olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kayseri’mizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin emeği var. Hayırseverliğiyle anılan ilimiz, birçok şehre örnek olmuştur. Bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Rabbim sayılarını artırsın diye de dua ediyorum. Kayseri’miz hayırseverler şehridir. Çalışkan ve azmiyle tanınan hemşehrilerimiz, ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen çalışmalara ve projelere imza atmaya devam etmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, aile sağlık merkezi, cami ve Kur’an Kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada Beyazşehir Mahalle’mizde yoğun talep gören 4-6 yaş Kur’an Kursu’na ihtiyaç vardı. Belediyemizin katkılarıyla hayırseverimizin desteğiyle yapımı tamamladığımız ve kısa bir süre önce hizmete giren Kur’an Kursu’nun resmi açılışını gerçekleştireceğiz. 28 Ekim Cumartesi Günü saat 13.30’da Beyazşehir Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan Kur’an Kursu açılış törenine tüm Kayserilileri davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, modern ve yaşam standardı yüksek bir Kocasinan için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ve hizmet ürettiklerini sözlerine ekledi.