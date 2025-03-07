Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

8 Mart tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış uluslararası bir gün olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadın, bizim için her daim baş tacıdır. Türk Milletinin örfinde kadının yeri sadece bir güne bırakılacak kadar dar değildir. Örf ve geleneğimizden aldığımız öğretiyle hem de Yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadınlarımız bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Kültürümüze baktığımız zaman kadın ilk önce annedir. Hepimiz bir annenin evladıyız. Aşık Veysel ‘Annem’ şirindeki dizelerinde önemine değinmiştir. Kadınlarımız bizim işin eşimiz, yarımız ve yol arkadaşımızdır. Bunla ilgili de HZ. Peygamberimiz (S.A.V) hayatında eşiyle birlikte olan hoşgörü ve şefkat örnekleri bizler için hayatımızda rehberdir. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) ‘Müminlerin iman bakımından en olgun ve en hayırlısı hanımına karşı en hayırlı olanıdır" sözünde buyuruyor. Bizim içinde hayatımızda örnektir. Hem inancımız hem örfümüz gereği ve medeniyetimizde farklı farklı modelleri vardır. Anne, eş, evlat olarak bir kadın modeli gibi binlerce kadın modeli vardır. Peygamber Efendimiz ’in eşi ve çocukları, bütün insanlığa örnek bir kadın modeli diğer taraftan da ise Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde onlarca kadın modeli, farklı medeniyetlere örnek olacak isimler" ifadelerini kullandı.

İlçede kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitim açılarından kendilerini geliştirerek meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler, Yenişehir ve geçen yıl açtığımız Kayseri’nin en büyük tesisi olan Erkilet Ertuğrulgazi tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Özellikle meslek kurslarına, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce ürünlerini tüketicilerle buluşturarak meslek sahibi oldular. Ayrıca bu eğitimler sayesinde sosyalleşmeleri noktasında büyük katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Özellikle hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesini hayata geçirdik. Tıbbi ve Aromatik Bitki Bahçesi Projemizde ise; ekiminde olduğu gibi hasadında da kadın eli değmektedir. ‘%100 Ekolojik Pazar’ın olduğu ilçemizde kadınlarımızın yetiştirdiği organik tarımın içerisinde olduğu her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanında oluyoruz. Yediveren Bayan Girişimci Kooperatifi, Yemliha Kadın kooperatifinin yanı sıra İç Anadolu’nun en büyük ve tek olan geri dönüşüm tesisimiz KAYÇEV ile Kafe Sinan işletmelerimizde kadınların el emeğiyle yaptığı ürünler sayesinde ev bütçelerine büyük katkı sağlıyoruz. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.