Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yunusemre Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı son aşamaya gelen sosyal tesisin inşaatını inceledi. Yunusemre bölgesinde 2015 yılından beri ‘İğne oyası oyar’ gibi kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "İlk günden beri ne söz verdiysek, hepsini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değer kattığımız Kocasinan’ımızın her köşesinde ihtiyaçları karşılamak için kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak olan tesiste çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlarla sohbet edip, kolaylıklar diledi. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projesi içerisindeyiz. Proje kapsamında bölgeye sosyal tesis kazandırıyoruz ve inşaatının son aşamasındayız. En kısa zamanda tesisi tamamlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Yunusemre Kentsel Dönüşümü, özellikle bu bölgedeki gecekonduların ve imarsız yapılaşmaların sonlandırılması, şehrin yeniden imarlı bir kimliğe kavuşması, bölgedeki imar hareketinin hızlanmasıyla birlikte önemli bir aşamaya geldi. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, hak sahiplerinin haklarını teslim ettik. Bundan sonra ise sosyal tesisle birlikte bölgenin sosyal hayatını renklendireceğiz. Yollarıyla, parklarıyla, çevre düzenlemesiyle ve en önemlisi ilk günkü sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Şükürler olsun ki ne demişsek, bugün geldiğimiz noktada verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker yerine getirdik. İnşallah bundan sonrasında, bu bölgedeki çalışmalarımızı olduğu gibi, Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde ihtiyaç olan her şeyi yerine getirmenin kararlılığıyla emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye örnek ve model kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı çok seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek noktaladı.