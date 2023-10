Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’ne kazandıracağı Sinan Kütüphanesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, özellikle geleceğin teminatı gençler başta olmak üzere Kocasinan’da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ettiklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde Yenişehir Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, tesisi daha fonksiyonel hale getirmek için ilgili başkan yardımcısı ve yetkililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Burada kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların hayır duası etmeleri ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığı belirtti. Kursiyerler ise, “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Tesisin eğitiminden spora kadar faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Bölgemizde yapılan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz” diye konuştu. Bölgeye kazandırılacak olan Sinan Kütüphanesi’nin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Her şeyden daha önemlisi gençlerimiz, evlatlarımız ve onların geleceği için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz” dedi.

Kayseri’nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Bir Sinan Kütüphanesini de Yenişehir Mahalle’mize kazandırıyoruz. Yol, kaldırım, park, çevre düzenleme gibi fiziki çalışmaların her alanında rutin belediyecilik faaliyetleri en iyi şekilde yapıyor ve projeler geliştiriyoruz. Ama her şeyden daha önemlisi gençlerimiz, evlatlarımız ve geleceğimiz için ve Kocasinan’da yaşayan herkes için kütüphanelerle zenginleştirdiğimiz bir şehir inşa ediyoruz. Çocuklarımız buraya geldiği zaman hem kütüphanemizden istifade ediyorlar hem derslerine çalışıyorlar hem de etkinlik yapıyorlar. Evlatlarımız, sosyalleşme imkânı bulduğu kütüphanelerden A’den Z’ye her türlü ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyorlar. Şuana kadar yaptığımız kütüphanelere, her gün bir yenisini ekleme gayretiyle Kocasinan’ımızın her bir köşesinde yeni Sinan Kütüphaneler açmak için çalışıyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Yapılan işlerin çoğu gelecek için ve gençler içindir. Gençlerimiz, bizim göz bebeğimizdir. Büyük ve Güçlü Türkiye gençlerin omuzlarında yükselecek. Daha donanımlı bir şekilde dünya ile rekabet edebilmeleri için bu yatırımları yapıyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Geleceğin Türkiye’sinde ve geleceğin Kayseri’sinde daha büyük işler başaracaklar” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekânları inşa etmeye devam edeceklerini özlerine ekledi.