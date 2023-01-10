Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini söyledi. Ayrıca sohbet ederken Hamit Yılmaz’ın da talebini geri çevirmeyen Başkan Çolakbayrakdar; “Evlenecek olan Hamit ile Yeliz’in düğünü yazın yapacağız. Bu müjdeyi de buradan veriyorum” dedi. Altı Nokta Körler Derneği üyelerini, Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilendi. Keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, küçük çocukları kucağına alıp, sevdi. Çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a sevgisini sarılarak yansıttı. Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetleri engellilerin ihtiyacına göre şekillendirdiklerini ifade etti. “Kocasinan Belediyesi olarak bizler, bir gün değil her gün engelli kardeşlerimizin yanındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar; “7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle bir aradayız. Masaları ziyaret ederken birçok kardeşimizin yüzündeki gülümsemesi ve duası, bizlere memnuniyetini gösteriyor. Bu program, sevgimizi birbirimize karşı göstermeye vesile olduğundan bir o kadar da bizleri mutlu etti. Rabbim, sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde bir arada olmayı nasip eylesin. Herkesin hayatın içerisinde farklı farklı sıkıntıları durumları olabilir. Yaşam içerisinde bazı zorluklarımız olabilir. Sizlerin de görme engeli olarak bir zorluğunuz var ama; ‘Rabbim, bu dünyada yaşamış olduğumuz sıkıntılara, öteki dünyada mükafatıyla karşılık versin’ diye dua ederiz. Aranızda gezerken içinizden bir kardeşiniz yazın evlenecekmiş. Evlenecek olan Hamit ile Yeliz’in düğünü yazın yapacağız. Bu müjdeyi de buradan veriyorum. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca ise; “Öncelikle her zaman yanımızda olan ve bizlere böyle imkanlar tanıyan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar teşekkür ediyorum. Engellilere yönelik çalışma ve hizmetlerinizi takdirle karşılıyoruz. Engelli kardeşlerimize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yönetim olarak takdire şayan etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür plaketi vermesiyle program sona erdi.