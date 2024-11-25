Kocasinan Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yaya yolları, ana arterler, cadde, sokak ve meydanlarda kar temizleme çalışmalarını 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Otobüs Terminali’nde ise seferleri iptal olan vatandaşlara sıcak çorba ikram edilerek, içlerinin ısınması sağlanıyor. Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarıyla mahsur kalan çiftçilere belediye ekipleri tarafından yardım eli uzatılırken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için yemleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Her şartta vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımız mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz her alanda 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar” dedi. Kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, meteorolojik bilgileri göz önünde bulundurarak, önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çekerek; "Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm önlemlerimizi almıştık. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerimiz, vatandaşlarımız mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte 24 saat durmaksızın çalışmaya başladı. Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallerde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Ayrıca depomuzda 4 bin ton tuzumuz, yaşanabilecek buzlanma olaylarına karşı gereken tüm önlemlerde kullanılıyor. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı önlem alıyor ve tuzlama çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimin daha temiz ve daha sağlıklı bir kış geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ne kadar önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir” diyerek noktaladı.