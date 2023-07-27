Kocasinan Belediyesi, hava sıcaklıklarının pik yaptığı Kayseri’de larva ve kronomid sineğine karşı drone ile mücadele ediyor. Yeni alınan İnsansız Hava Aracı (drone) ile ilaçlama yapılırken çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, imar planları, yol ve saha çalışmaları başta olmak üzere birçok teknik konuda teknoloji gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek; “Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz” dedi.

Drone ile ilaçlama çalışmalarını takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 50 kg yük taşıma kapasitesine sahip İnsansız Hava Aracı (drone) hakkında SKYVİEW Havacılık Eğitmeni Berkan Seferoğlu’dan bilgiler aldı. Drone ilaçlama ile hem zaman, hem maliyetten hem de işçilikten daha fazla tasarruf sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Yeni bir teknoloji alet, Kocasinan’da çalışmaya başladı. Droneyi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanacakken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştirecek. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan teknolojik aleti, her alanda kullanacağız ama şuanda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu çerçevede ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan SKYVİEW Havacılık eğitmenlerinden Berkan Seferoğlu, Veteriner İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına drone eğitimi verdi. Çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla hem teorik hem de uygulamalı olarak verilen drone eğitimlerini tamamlayan personele İHA1 ve İHA2 sürücü belgesi verilecek.