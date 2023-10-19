Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde Hayırsever İlbasmış ailesinin katkılarıyla yapımı devam eden aile sağlık merkezini inceledi. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sağlığına katkı sağlayan modern sağlık merkezlerle de vatandaşlara konforlu ortamlar sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile aile sağlık merkezindeki çalışmaların son halini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililere her alanda daha güzel hizmetler vermek için yoğun gayret sarf ettiklerini vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını da hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Hoca Ahmet Yesevi Mahalle’mizde hayırsever tarafımızdan yapılan aile sağlık merkezini inceledik. İnşallah önümüzdeki ay sonunda tamamlanmış olacak. Bölgemizde yaşayan hemşehrilerimiz, yeni aile sağlık merkezinde hizmet almaya başlayacaklar. Öncelikle hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Allah, hayırlarını kabul etsin. Bundan sonrasında da Rabbim, nice güzel işler yapmayı nasip eylesin. Sağlık müdürümüzle birlikte Kocasinan’ımızın ihtiyaç olan her bölgesinde aile sağlık merkezi sayılarını artırıyoruz. Gerek planlaması gerek inşaatı gerekse hayırseverlerimizle işbirliği içinde bu sistemi yürütebilmek için çalışıyoruz. Kocasinan özelinde birkaç eksiğimiz dışında bütün mahallelerimizde vatandaşlarımızın aile sağlık merkezine erişimini sağlamış durumundayız. Yapılan hizmetler Kayserimize ve Kocasinan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Sağlık konusunda desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise; “İhtiyaç duyulan sağlık alanında hem belediyemiz hem hayırseverlerimiz çok ciddi destek veriyorlar. Bizde vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti ulaştırabilmek adına tespitlerde bulunuyoruz ve hayırseverlerimiz destekleriyle çok hızlı bir şekilde inşaatlar tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bu manada kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ne zaman kapılarını çalsak, her zaman bize destek oluyor” diye konuştu.