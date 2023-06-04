Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliği, büyük ilgi gördü. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını belirterek; “Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız” dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü resim kursiyerlerinin almış oldukları bahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Tuna Life Center etkinlik alanında görücüye çıktı. Çocukları tebrik edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayan çocukların gösterilerini izledi. Çocuk Kulübü kursiyerleri, kendi elleriyle hazırladıkları Başkan Çolakbayrakdar’ı resmeden karakalem çalışmasını Başkan Çolakbayrakdar’a hediye etti. Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle emek harcayarak, eserler üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda gençlerimizin ve evlatlarımızın yanındayız. Onların daha donanımlı yetişmeleri için elimizden geldiğince bütün imkânlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize seferber ettik. Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü ve Gençlik merkezi gibi her alanda hizmet veriyoruz. Kayserimizde yaşayan hemşehrilerimizin hayatlarını renklendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” ifadelerini kullandı.

Resimleri gezen katılımcılar ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.