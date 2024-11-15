Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi’de heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi kayıtları başladı. Marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hayatın tüm renkleri, 7’den 70’e bu çatı altında buluşuyor" dedi.

“Akademi, eğitimden sanata her alanda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor”

Kocasinan Akademi’nin her geçen gün büyüdüğünün altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’nin yeni dönem kurslar için kayıtlar başladı. Kurs kayıtlarımız online olarak e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden alınıyor. Kocasinan Akademi’de kurslara katılmak isteyen hanım kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, kayıtların mutlaka e-yaygin.meb.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılması olacaktır. 7’den 70’e, kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına hayatın bütün renkleri bu çatı altında" sloganımızla eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kocasinan Akademi sadece faaliyetleriyle değil, bir araya gelmenin, kaynaşmanın ve mahalle kültürünü yaşatma açısından da çok önemli ve değerlidir. Kocasinan Akademi’de 8 yıl boyunca 130 binden fazla kişi faydalandı. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Birçok alanda yaptığımız hizmetlerde örnek uygulamaları Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.