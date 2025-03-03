Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Tesisi’nde açılan eğitici ve bir o kadarda eğlenceli kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Gitar Kursunda eğitim gören çocukları ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı olan çocukların sanat ve spor dallarıyla uğraşmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Çocuk Kulübü’nde açılan Gitar Kursu’nda eğitim gören çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, kursta yapılan çalışmalarla ortaya çıkan müzik eserlerini dikkatle dinledi ve türkülere eşlik etti. Kurs eğitmeninden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal, kültürel, sanatsal ve spor faaliyetlerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kayseri’mizin diğer alanlarda olduğu gibi kültürünü de yaşatmaya çalışıyoruz. Kocasinan Akademi ile gencinden yaşlısına her alanda hizmet veriyoruz. Burada bir kez daha gördük ki; çocuklarımıza imkan verildiği takdirde çok güzel işler ortaya çıkarıyorlar. Gitar kursunda eğitim gören çocuklarımız hem eğlenerek öğreniyor hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuklarımızın memnuniyeti en üst seviyede ve inşallah bundan sonra da böyle devam eder. Şuana kadar onlara yönelik gerçekleştirdiğimiz sanatsal ve kültürel eğitimlerle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Yavrularımızın geleceği için, yarınları, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Kocasinan Akademi’de kültür, sanat ve meslek edinmek isteyen 7’den 7’e herkese uygun birçok kurs var. Gelen talepler doğrultusunda bunları da artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gitar çalmayı öğrenerek sanata katkı sunmayı hedefleyen kursiyerler ise verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.